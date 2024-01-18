Расследования

Волгоградка придумала для суда небылицы, чтобы избежать наказания

Расследования 18.01.2024 06:36
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18.01.2024 06:36


В Волгограде Тракторозаводский районный суд вынес приговор в отношении 43-летней К. Мошняковой. Как рассказали ИА «Высота 102» в суде, волгоградку признали виновной в незаконном сбыте наркотиков. Примечательно, что в ходе разбирательств женщина не оставляла надежд избежать наказания, не признавала вину и озвучивала небылицы. 

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что Мошнякова в сентябре 2023 года, воспользовавшись мессенджером, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Согласно отведенной Мошняковой  роли «раскладчика», она должна была извлекать из указанных тайников оптовых партий с наркотическими  средствами, их незаконно хранить с целью последующего совместного незаконного сбыта посредством сети «Интернет», фасовать оптовые партии и организовывать тайники с розничными партиями наркотических средств, а также подбирать их по своему усмотрению в различных местах  Волгограда, – рассказали в суде. 

Также в обязанности волгоградки входила передача неустановленному следствием лицу через Telegram информации об организованных тайниках. За это Мошнякова получала вознаграждение. В октябре 2023 года преступная деятельность жительницы Волгограда была пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области.

– В судебном заседании свою вину женщина не признала, поясняя, что трудоустроилась на работу курьером для «кражи» наркотических средств с целью личного потребления, а также с целью «проверки» иных раскладчиков по поручению кураторов путем подмены наркотических средств поваренной солью, – уточняют детали в Тракторозаводском районном суде. 

С учетом всех смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности, суд приговорил Мошнякову к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. 

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