Волгоградцам обещают снежный шторм в ближайшие сутки

В Волгограде и области в ночь на 17 января резко испортится погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, предстоящей ночью по области пойдет сильный снег, переходящий в дождь, а ветер достигнет штормовых значений.

— К утру 17 января в регионе продолжат идти сильные осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. В дневные часы стихия слегка поутихнет. Вероятен небольшой снег, мокрый снег и снег с дождем. В отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. На дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер юго-западного направления с порывами до 15-20 м/с. В ночной период -3...-8º, днем -1…-6º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В Волгограде среда, 17 января, принесет с собой ночью и утром снег, мокрый снег, переходящий в дождь. После обеда осадки маловероятны. Ветер юго-западный временами с порывами до 15-20 м/с. Ночью в городе-герое -3...-5º, днем столбики термометров покажут -1…-3º.

Фото: архив ИА «Высота 102»