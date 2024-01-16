Общество

Волгоградцам обещают снежный шторм в ближайшие сутки

Общество 16.01.2024 21:28
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16.01.2024 21:28


В Волгограде и области в ночь на 17 января резко испортится погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, предстоящей ночью по области пойдет сильный снег, переходящий в дождь, а ветер достигнет штормовых значений. 

— К утру 17 января в регионе продолжат идти сильные осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. В дневные часы стихия слегка поутихнет. Вероятен небольшой снег, мокрый снег и снег с дождем. В отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. На дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер юго-западного направления с порывами до 15-20 м/с. В ночной период -3...-8º, днем -1…-6º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. 

В Волгограде среда, 17 января, принесет с собой ночью и утром снег, мокрый снег, переходящий в дождь. После обеда осадки маловероятны. Ветер юго-западный временами с порывами до 15-20 м/с. Ночью в городе-герое -3...-5º, днем столбики термометров покажут -1…-3º.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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