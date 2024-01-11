Сотрудники ИК-5 под Волгоградом ползком спасли утопавших рыбаков

Сотрудники мужской исправительной колонии общего режима № 5 в Волгоградской области совместными усилиями спасли провалившихся под лед рыбаков. Как ранее сообщало V102.RU, инцидент произошел накануне в Камышине.

— Исправительное учреждение находится на берегу Волги, поэтому крики о помощи двух людей, провалившихся под лед, услышала младший инспектор отдела охраны прапорщик внутренней службы Ольга Карасева, которая несла службу на наблюдательной вышке, — рассказали информагентству в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

Девушка не растерялась и оперативно доложила о происшествии начкару, который в свою очередь оповестил отдел охраны и дежурного помощника начальника колонии. Сотрудники отдела охраны позвонили в службу спасения и скорую.





На фото: Ольга Карасева

Не дожидаясь спасателей, сотрудники ФСИН, взяв веревку, фонарь и деревянную палку побежали на крики тонущих. Рыбаков от берега отделяли примерно 200 метров.

Одному из утопавших удалось самостоятельно выбраться из воды и отползти от опасного места. Мужчина лежал на льду без движения. Старший инспектор отдела охраны лейтенант внутренней службы Ренат Мусаев вместе с сотрудниками группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения лейтенантом внутренней службы Матвеем Чекалиным и прапорщиком внутренней службы Иваном Скачковым эвакуировали замершего человека, подняли наверх и передали медикам СМП.

— Замначальника учреждения — начальник отдела охраны подполковник внутренней службы Денис Пушкарев, замначальника отдела охраны капитан внутренней службы Андрей Шишикин, старший инструктор-кинолог прапорщик внутренней службы Евгений Колокольцев и старший техник группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения старший сержант внутренней службы Евгений Григорьев поползли друг за другом по ледяной корке ко второму бедолаге, который оказался в ледяной воде, — добавили в ведомстве. — Бросив веревку, они вытащили его на лед и помогли добраться до берега, где растерли ему кисти рук шарфом до прибытия спасателей.

Приехавшие спасатели транспортировали мужчину в специальное воздушно-плавательное средство для эвакуации. К берегу уже прибыла скорая, куда и передали пострадавшего. В больнице рыбаки отказались от госпитализации. Известно, что они лечатся дома.

Напомним, что провалившихся под лед 40-летнего и 47-летнего местных жителей доставили в горбольницу № 1 Камышина. У мужчин диагностировали сильное переохлаждение.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области

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