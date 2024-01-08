Общество 08.01.2024 09:02
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08.01.2024 09:02
Самыми холодными точками в Волгоградской области утром 8 января стали Старая Полтавка и Котово. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, в этих населенных пунктах температура воздуха опустилась до -20 градусов. А вот на севере региона чуть «теплее» - например, в Урюпинске – 19 градусов мороза, а в Кумылженском районе – «всего» -17. В Палласовке сегодня также бодро - 19 градусов мороза. На этом фоне волгоградцам не стоит жаловаться - в городе-герое всего -12.Напомним, об аномальных морозах накануне предупреждали в ГУ МЧС по Волгоградской области. По прогнозу синоптиков, в некоторых районах региона температура воздуха опустится до -25.
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