Волгоградские конфеты и соленья продегустировали в Москве





Конфеты, соленья, продукты глубокой переработки кукурузы и другие товары волгоградского производства представлены в Москве на 33-й международной выставке «ПродЭкспо-2026».

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, регион на выставке представляют ООО «НьюБио», ООО «Кухмастер», ООО «Царицынские соленья», ЗАОр «НП «Конфил», ООО «Агро-Юг».

Волгоградские производители получат возможность не только продемонстрировать свою продукцию потенциальным клиентам, но и заключить договоры на поставку в федеральные и региональные сети, расширив географию сбыта.

Кроме того, волгоградская делегация примет участие в деловой программе выставки, посвященной рынку продуктов питания и новым потребительским трендам.

Фото администрации Волгоградской области



