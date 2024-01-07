Общество

МЧС: на Волгоградскую область надвигаются аномальные морозы до -25º

Общество 07.01.2024 20:37
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07.01.2024 20:37


В ГУ МЧС России по региону предупредили жителей Волгоградской области о надвигающихся аномальных морозах, сообщает V102.RU.

— По сообщению Волгоградского ЦГМС в период с 8 по 12 января на территории Волгоградского региона ожидается аномально-холодная погода: температура воздуха ночью будет составлять до -20…-25 °С, днем -10…-15 °С, что ниже нормы на 10 °С, — заявили информагентству в спасательном ведомстве. 

В областном главке МЧС горожанам и гостям области настоятельно рекомендовали соблюдать меры пожарной безопасности в условиях сильного понижения температуры. Следует по возможности сократить время пребывания на улице без должной необходимости. Детям и престарелым людям вообще не стоит выходить в мороз без крайней необходимости. 

Спасатели советуют теплее одеваться, закрывая руки, уши и нос от холода. На улице — чаще двигаться и не употреблять спиртное. При гололеде не стоит спешить и быть внимательнее при переходе автомобильных дорог. 

— На улице старайтесь долго не стоять на одном месте. Одевайтесь многослойно и обязательно надевайте головной убор. Тепло одевайте детей. Старайтесь выбирать ткани из натуральных материалов, — советуют спасатели. 

Если вам нужно согреться, сразу же заходите в ближайшие магазины, подъезды жилых домов и т.д. Перед выходом на улицу не помешает плотный прием пищи. Неплохо взять с собой термос с горячим чаем.

Откажитесь по возможности от поездки на дальние расстояния на личном авто. Если машина сломалась в пути, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками и ждите помощи внутри салона. Обязательно позвоните в экстренные службы. Заметили, что сломался кто-то еще, не проезжайте мимо, обязательно поинтересуйтесь, нужна ли помощь.

Если вы чувствуете, что обморозились, то согрейте обмороженную часть в отапливаемом помещении, растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Чувствуете, что боль проходит, вытрите конечность насухо, наденьте носки или перчатки и, по возможности, обратитесь к врачу.

Как бы ни было холодно, не топите печь круглые сутки, а дайте ей остыть, иначе возможен перекал, что может привести к пожару. Пользуйтесь для обогрева только исправными и сертифицированными электрообогревателями и не перегружайте сеть мощными электроприборами. В случае возгорания или появления дыма немедленно звоните в пожарную охрану по телефону «112» или «101», указав точный адрес. 

Напомним, что синоптики спрогнозировали на новой рабочей неделе резкое похолодание и снегопады. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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