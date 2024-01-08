Покусанная собакой женщина отсудила компенсацию у мэрии Камышина

Жительница Камышина в Волгоградской области взыскала с городской администрации компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и судебные расходы за нападение бездомной собаки, сообщили V102.RU в Камышинском городском суде.

В суде установлено, что 15 августа 2023 года женщину покусала бездомная собака. Это произошло на территории, расположенной между детским садом №4 и многоквартирным жилым домом.

В результате пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью и пройти курс лечения, в том числе курс болезненных уколов. Женщина пояснила, что испытала физические страдания, а также нервное потрясение и стресс.

Представитель мэрии просил в иске отказать, так как истец не указала номер многоквартирного дома, возле которого на нее напало животное, а также отличительные признаки этого животного. Из-за этого невозможно было составить заявку на отлов бездомной собаки, а также установить причинно-следственную связь агрессивного поведения животного.

Рассмотрев материалы дела, суд сделал вывод об обоснованности заявленных требований. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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