О жестокой расправе над бездомными животными сообщили жители города Котово Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в местных пабликах они делятся фотографиями убитых и изуродованных собак.

- Когда закончится это живодерство? Чем помешали маленькие щенки? И этот живодер где-то ходит среди нас! – говорится в группе «Подслушано Котово» в ВК.

По сообщению жителей, догхантеры застрели одну собаку и щенка, еще одному щенку сломали челюсть.

Под этой записью, которая сопровождается шокирующими фото, котовчане призывают найти живодеров и наказать их. Однако есть и те, кто выступает против зоозащитников, высказывая недовольство стаями бездомных животных, которые, с их слов, заполонили улицы Котово.

- Начнем с того, что бездомными они становятся по вине человека в первую очередь, но это не означает, что их надо зверски убивать, - отвечают им те, кто требует наказать живодеров.

В одном люди согласны, что бездомные животные должны жить в приютах, а не бегать голодными по городу, пугать и нападать на людей.

Власти Котово пока никак официально не прокомментировали произошедшее.

Коллаж: «Подслушано Котово», ВК / ИА «Высота 102»