Расследования

В реанимации скончался 2-летний мальчик после страшного пожара под Волгоградом

Расследования 02.01.2024 16:55
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02.01.2024 16:55


Двухлетний мальчик, которого вытащил из объятого пламенем дома его отец в Калаче-на-Дону, скончался в реанимации волгоградской больницы. Эту печальную новость сообщили в социальных сетях местные жители 2 января. Также информацию V102.RU подтвердили в облздраве.
- Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
От когда-то многодетной семьи в живых остались только отец Николай Глушенко и его старший сын.
Напомним, жуткое горе в семье Глушенко случилось в ночь с 28 на 29 декабря. В доме по переулку Буденного в Калаче-на-Дону вспыхнул пожар. Глава семьи, который на тот момент отлучился, примчался к пылающему дому и пытался вытащить из огня своих родных. Но ему удалось найти в уже объятых пламенем комнатах лишь 2-летнего сына. Супруга, а также 2-летняя и 6-летняя дочери погибли.
Спасенный отцом ребенок находился на ИВЛ в реанимации волгоградской больницы №25. Николай Глушков в одночасье потерял большую часть семьи  - троих детей и супругу и со старшим сыном остался без жилья. 
Ранее в СУ СК по Волгоградской области сообщали, что по факту гибели людей в пожаре возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки.

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