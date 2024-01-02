В реанимации скончался 2-летний мальчик после страшного пожара под Волгоградом





Двухлетний мальчик, которого вытащил из объятого пламенем дома его отец в Калаче-на-Дону, скончался в реанимации волгоградской больницы. Эту печальную новость сообщили в социальных сетях местные жители 2 января. Также информацию V102.RU подтвердили в облздраве. Двухлетний мальчик, которого вытащил из объятого пламенем дома его отец в Калаче-на-Дону, скончался в реанимации волгоградской больницы. Эту печальную новость сообщили в социальных сетях местные жители 2 января. Также информацию V102.RU подтвердили в облздраве.

Спасенный отцом ребенок находился на ИВЛ в реанимации волгоградской больницы №25. Николай Глушков в одночасье потерял большую часть семьи - троих детей и супругу и со старшим сыном остался без жилья. Спасенный отцом ребенок находился на ИВЛ в реанимации волгоградской больницы №25. Николай Глушков в одночасье потерял большую часть семьи - троих детей и супругу и со старшим сыном остался без жилья.

- Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенку не удалось, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.От когда-то многодетной семьи в живых остались только отец Николай Глушенко и его старший сын.Напомним, жуткое горе в семье Глушенко случилось в ночь с 28 на 29 декабря. В доме по переулку Буденного в Калаче-на-Дону вспыхнул пожар. Глава семьи, который на тот момент отлучился, примчался к пылающему дому и пытался вытащить из огня своих родных. Но ему удалось найти в уже объятых пламенем комнатах лишь 2-летнего сына. Супруга, а также 2-летняя и 6-летняя дочери погибли.Ранее в СУ СК по Волгоградской области сообщали, что по факту гибели людей в пожаре возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки.