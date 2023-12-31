Общество

«У меня теперь нет дня рождения»: для потерявших в пожаре семью и кров волгоградцев собирают помощь

Общество 31.12.2023 18:40
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31.12.2023 18:40


Жители Волгограда и области собирают помощь для Николая Глушенко и его двух сыновей, младший из которых до сих пор находится в реанимации больницы № 25 после страшного пожара в Калаче-на-Дону. Волгоградец рассказал V102.RU, что в ту роковую ночь с 28 на 29 декабря он пытался спасти жену и малолетних детей, но смог вытащить из огня только сына. 

— Вчера мне исполнилось 45 лет. У нас с дочкой в один день, должно было быть, понимаете… У меня теперь нет дня рождения, — еле сдерживая слезы рассказал Николай Глушенко. — Мой двухлетний сын в реанимации на ИВЛ. Я только что с похорон жены и детей. Полностью опустошен.

Николай все же находит в себе силы рассказать о событиях той жуткой ночи: 

— Меня на момент возгорания дома не было, я ненадолго отъехал. Мне позвонил старший сын, ему 19. Кричал в трубку, что дом горит, мама с сестрами и братом внутри. Он не может их вытащить. Я тут же бросился обратно домой. Все в дыму, ничего не видно. С первой попытки внутри никого не нашел. Глаза разъедало, жар вокруг, на кроватях — пусто. Второй раз, когда забежал, рукой наткнулся на ножку сына, он упал между кроватей. Я вытащил его из последних сил, стал терять сознание. Сосед Влад перехватил его и вынес на улицу, меня потом тоже еле вывели. Дом на тот момент был уже полностью объят пламенем. Через 10 минут приехали пожарные, но было уже поздно. 

Волгоградец рассказал, что получил ожоги рук, пострадали глаза. Николай в один момент потерял близких ему людей и все нажитое имущество. 

— У меня только паспорт остался. Ни одежды, ничего. Но нам сразу стали помогать люди. Кто-то приносил одежду, другие продукты, переводили деньги. На первое время нас обеспечили. Не хватает подгузников (размер «пятерка»), гигиенических салфеток детских, мыла и шампуня для детей, — говорит Николай. — Я пока переехал в Волгоград, чтобы быть ближе к сыну. На неделю родственники сняли квартиру. Что дальше — пока не знаю. Наш дом уже не восстановить, там стены просто рухнут. Нужно все разбирать и строить заново.  

Если вы желаете и можете оказать посильную помощь, просьба связаться с Николаем Глушенко по номеру 8 904 431 51 83. 


Ранее сообщалось, что СУ СКР по Волгоградской области по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). 

Как уточнила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, в пожаре погибли 34-летняя женщина, ее 2-летняя и 6-летняя дочери.  

Напомним, что пожар произошел в ночь с 28 на 29 декабря примерно в 00.15 в частном доме по переулку Буденного в Калаче-на-Дону. Предварительной причиной возгорания названа неисправность электропроводки. В больницу с отравлением угарным газом был доставлен малолетний ребенок. 

Фото: прокуратура Волгоградской области, СУ СКР по Волгоградской области  

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