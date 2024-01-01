«Снегурочкой назовете?»: врач рассказала, как в роддомах встречают новогоднюю ночь





Кажется, что в новогоднюю ночь вся будничная жизнь встает на паузу. Но пока большинство горожан накрывают праздничные столы, в больницах и роддомах Волгоградской области кипит жизнь. О праздничных дежурствах корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала акушер-гинеколог Перинатального центра №1 Ирина Медведева.

За тридцать лет работы в перинатальном центре Ирина Медведева не раз дежурила в новогоднюю ночь. Под грохот салютов врач проводила экстренные операции и поздравляла молодых мам.

– Дети сами выбирают день для своего рождения, и мы относимся к этому с уважением, вниманием и трепетом, – рассказывает врач. – Помню, как в 90-е женщина родила малыша за пять минут до боя курантов. Подумав, мама решила не делать ребёнка на год старше и попросила записать датой рождения 1 января.

Несмотря на всеобщее ожидание праздника, 31 декабря в роддоме весьма буднично. Ни медиков в шапках Снегурочек, ни разноцветных гирлянд здесь не увидеть - все это запрещено санитарными нормами. Пышных столов, за которыми врачи якобы сидят всю новогоднюю ночь, в перинатальном центре тоже не накрывают.

– Стереотип о том, что в новогоднюю ночь врачи будут отмечать и оставят рожениц без внимания, конечно, еще жив. В свои годы он пустил крепкие корни. Но мы, представители экстренной службы, работаем в Новый год, как и в любой другой день, – говорит специалист. – Конечно, чисто символически встречаем Новый год с коллегами и стараемся поднять настроение роженицам, поздравляем их с двойным праздником и спрашиваем, как они планируют назвать малыша - не Снегурочкой ли? Кстати, мы очень радуемся снегу на Новый год. По народному поверью дети, родившиеся во время осадков, будут счастливыми.

Еще несколько лет назад счастливые родственники приезжали к молодой маме прямо из-за праздничного стола. Сейчас же память о ковидных временах настолько свежа, что весть о прибавлении близкие получают только по телефону.

– Сейчас мы сами говорим мамам: "Звоните же скорее близким, радуйте!". Родственники рожениц звонят и сами. На самом деле это очень поднимает настроение. В такие моменты ты понимаешь, что все делаешь не зря, – улыбается Ирина Медведева. – Лет 15 назад у меня были индивидуальные роды. Я все ждала, когда же женщина начнёт рожать. И роды начались именно 31 декабря. Отправив семью отмечать Новый год в компании друзей, я поехала на работу. В этот день мы долго обсуждали, хорошо ли родиться в праздник.

Родные волгоградских врачей уже давно привыкли к их сумасшедшему графику, в котором не всегда бывает место праздничному выходному.

– Мои близкие относятся к работе в новогоднюю ночь с пониманием. Если на 31 декабря у меня выпадает дежурство, мы собираемся за столом уже 1 января. Когда-то я участвовала в церемонии "Врач года", приглашая на нее многих знакомых. В том числе и тех женщин, которые когда-то рожали в нашем перинатальном центре. И когда моя дочь увидела их повзрослевших детей, я спросила: "Ну, что, не зря мама твоя работает?" Не зря, не зря. Сейчас она тоже выбрала профессию врача.

Виктория Чумакова

