Огромные белые руки поднимаются из земли в ЦПКиО Волгограда

Арт-объект «Все в твоих руках», который представляет собой две гигантские бетонные ладони, установили в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщает V102.RU, скульптурная композиция, которую покрасили в белый цвет, находится возле центрального входа в парк со стороны улицы Батальонной.

Как ранее сообщало информагентство, высота ладоней, которые хотят кого-то или что-то обнять, - 1,3 метра. Это подарок родному городу от группы волонтеров. Длина каждой человеческой кисти - 2,5 метра. Выполнены они из бетона с добавлением полимерных материалов.





По замыслу авторов, скульптурная композиция символизирует главные ценности семьи – любовь, поддержку и заботу. Возле них можно проводить свадебные церемонии и фотосессии.

Официальное открытие скульптуры запланировано на пятницу, 29 декабря.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»