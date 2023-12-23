В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладони

Общество 23.12.2023 10:09
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23.12.2023 10:09
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появится арт-объект «Все в твоих руках». Как сообщили V102.RU в администрации парка, скульптурная композиция высотой 1,3 метра, изображающая ладони, обнимающие дерево, – подарок группы волонтеров родному городу.
Композицию установят у входной группы со стороны ул. Батальонной. Огромные руки, каждая длиной 2,5 метров, выполнены из бетона с добавлением полимерных материалов.- Скульптура символизирует главные ценности семьи – любовь, поддержку и заботу. Рядом с арт-объектом можно проводить свадебные церемонии и фотосессии молодоженов, - рассказал один из активистов Владимир Чернов.
Открытие скульптуры планируется 29 декабря.
Фото администрации ЦПКиО
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