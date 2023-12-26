Общество

В Волгограде 14-летняя школьница разбилась на карте без тормозов. СК возбудил дело

Общество 26.12.2023 11:48
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26.12.2023 11:48


В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту травмирования 14-летней школьницы на трассе для картинга, сообщает V102.RU. Инцидент произошел в ТЦ Тракторозаводского района. 

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по факту получения несовершеннолетней девочкой травм на трассе для картинга, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) индивидуального предпринимателя, организовавшего аттракцион, а также инструктора.   

По версии следствия, 14-летнюю школьницу допустили к управлению микроавтомобилем без разъяснения техники безопасности и, не снабдив средствами индивидуальной защиты. На трассе в процессе движения произошло столкновение двух картов, в одном из которых находилась девочка. 

В результате ребенок получил телесные повреждения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Микроавтомобиль, на котором передвигалась потерпевшая, был в буквальном смысле без тормозов и находился в технически неисправном состоянии. 

По сведениям «Высоты 102», инцидент произошел в ТРЦ «Семь Звезд», расположенном на площади Дзержинского 1Б на площадке Crazy Cart 34, находящейся на третьем этаже развлекательного центра. 

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о приговоре в отношении 25-летнего инструктора проката картов около ТЦ в Тракторозаводском районе Волгограда, где 8-летняя девочка получила тяжелые травмы при столкновении гоночных машин. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области 

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