Пару бронзовых пенсионеров установят в старой части Волжского

Пара пенсионеров, выполненных из бронзы, в скором времени появится в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, скульптурную композицию установят в старой части города на улице Фонтанной, возле местного отдела ЗАГС.

Цена скульптуры, состоящей из фигур пожилых мужчины и женщины, составляет 2 310 000 рублей, ее автор – скульптор Александр Васин.

Согласно описанию, размещенному на Госзакупках, фигуры пожилых мужчины и женщины будут выполнены в натуральную величину – 170 см. фигура мужчины и 170 см. фигура женщины.

– Скульптурная композиция представляет собой две фигуры пожилых мужчины и женщины в повседневной одежде, выполненных в человеческий рост. Пара стоит близко друг к другу, женщина держит мужчину под руку. Свободные руки пары движутся на встречу друг другу, тем самым символизируя нежность и чистоту эмоций, – говорится в проекте контракта.

Основной идеей композиции является дословно: «возможность показать, что пара смогла пронести свои чувства и искренность по отношению к друг другу сквозь долгие года и сохранила свою любовь».

Отметим, что точной даты, когда скульптурная композиция займет свое место на ул. Фонтанной в Волжском, не называют. Однако одним из условий контракта является передача бронзовой пары заказчику в срок до 20 апреля 20204 года.