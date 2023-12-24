В ЦПКиО волгоградцы на автодроме наматывают круги вокруг 5-метровой ели

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на площадке самого большого в России крытого автодрома установили пятиметровую ель, сообщает V102.RU.

— Хвойная красавица создаст новогоднее настроение для посетителей. Елку украсили гирляндой и игрушками, а также установили вокруг нее ограждение для безопасности катающихся, — рассказали информагентству в администрации парка.





Уточняется, что на автодроме можно не только покататься на 40 разноцветных машинках, но и поиграть в гигантский футбол. Для этого на крытой площадке автодрома разместили шесть мячей для фитнеса.

Напомним, новый автодром площадью 1500 «квадратов» открылся в ЦПКиО в минувшую пятницу. За неделю его посетили 1000 человек.

Фото: ООО «Парк»

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