Общество

В ЦПКиО волгоградцы на автодроме наматывают круги вокруг 5-метровой ели

Общество 24.12.2023 09:28
0
24.12.2023 09:28


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на площадке самого большого в России крытого автодрома установили пятиметровую ель, сообщает V102.RU. 

— Хвойная красавица создаст новогоднее настроение для посетителей. Елку украсили гирляндой и игрушками, а также установили вокруг нее ограждение для безопасности катающихся, — рассказали информагентству в администрации парка.    


Уточняется, что на автодроме можно не только покататься на 40 разноцветных машинках, но и поиграть в гигантский футбол. Для этого на крытой площадке автодрома разместили шесть мячей для фитнеса. 

Напомним, новый автодром площадью 1500 «квадратов» открылся в ЦПКиО в минувшую пятницу. За неделю его посетили 1000 человек. 

Фото: ООО «Парк» 

Читайте также: 

В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладони

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.12.2023 10:04
Общество 24.12.2023 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 08:39
Общество 24.12.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 08:00
Общество 24.12.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 21:27
Общество 23.12.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 20:52
Общество 23.12.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 20:24
Общество 23.12.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 19:34
Общество 23.12.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 17:11
Общество 23.12.2023 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 16:41
Общество 23.12.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 16:07
Общество 23.12.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 13:41
Общество 23.12.2023 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 12:03
Общество 23.12.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 11:28
Общество 23.12.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 10:09
Общество 23.12.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 08:05
Общество 23.12.2023 08:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:03
КАМАЗ протаранил легковушку. В Волгоградской области в массовом ДТП погибли два человекаСмотреть фотографии
10:29
Автобус № 6 у вокзала в Волгограде окружили машины экстренных служб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Мобилизованный ветеран Чечни из Волгоградской области погиб в СВОСмотреть фотографии
09:28
В ЦПКиО волгоградцы на автодроме наматывают круги вокруг 5-метровой елиСмотреть фотографии
08:39
Какая погода ожидает волгоградцев перед Новым годомСмотреть фотографии
08:00
«Все яд и все лекарство. Дело только в дозе»: волгоградские учителя высказались о запрете телефоновСмотреть фотографии
21:27
На Волгоград 24 декабря налетит снежный ураганСмотреть фотографии
20:52
«Будут ломать, что сделали»: Четвертый кассационный суд обязал РЖД построить для жителей Волгограда переходСмотреть фотографии
20:24
В Волгограде спасают попавшую в капкан собакуСмотреть фотографии
19:58
Болельщики и ветераны «Ротора» сразились в предновогоднем турниреСмотреть фотографии
19:34
В Волгограде Снегурочки блеснули красотой и нарядамиСмотреть фотографии
18:38
«Сгорел в машине»: в ДТП в Краснодарском крае погиб известный боксер из ВолжскогоСмотреть фотографии
17:51
Юные хоккеисты из волжского «Торнадо» вышли в финал Кубка ФедерацииСмотреть фотографии
17:11
«Звонят уже с утра»: в Волгограде заработал офис, где собирают подписи за ПутинаСмотреть фотографии
16:41
15 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:07
В Волжском акционируют погрязшую в долгах автоколоннуСмотреть фотографии
15:17
В больнице под Волгоградом скончалась годовалая девочкаСмотреть фотографии
13:41
В Жирновске из-за дождя отменили встречу с Дедом МорозомСмотреть фотографии
12:43
Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать судСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в СаратовСмотреть фотографии
11:28
Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый годСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали троих закладчиков «синтетики»Смотреть фотографии
10:33
В Волгограде «семерка» врезалась в мусоровозСмотреть фотографии
10:09
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладониСмотреть фотографии
09:21
Двух волгоградцев вызвали на сборы «Ротора» в КрымскСмотреть фотографии
08:05
Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селянСмотреть фотографии
07:20
Готовится суд по делу хакера, воровавшего деньги у волгоградцевСмотреть фотографии
06:58
В Волгограде стартует сбор подписей в поддержку Владимира ПутинаСмотреть фотографии
21:41
Главе приюта для бездомных не удалось отменить итоги сельских выборов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:01
ВС РФ встал на сторону волгоградца, нечаянно купившего залоговую иномаркуСмотреть фотографии
 