15 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда

Увеличивается количество задержанных авиарейсов на прилет и вылет в волгоградском аэропорту. Как сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло, не улетели вовремя пассажиры в Дубай, Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, задерживается прилет авиарейсов из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Самары и Еревана.
Ранее V102.RU сообщало о сложных погодных условиях и плохой видимости (всего 150 метров) в аэропорту города-героя. Один самолет из Москвы так и не смог приземлиться в Волгограде и был перенаправлен в аэропорт Саратова.