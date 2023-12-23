Общество

15 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда

Общество 23.12.2023 16:41
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23.12.2023 16:41


Увеличивается количество задержанных авиарейсов на прилет и вылет в волгоградском аэропорту. Как сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло, не улетели вовремя пассажиры в Дубай, Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, задерживается прилет авиарейсов из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Самары и Еревана.
Ранее V102.RU сообщало о сложных погодных условиях и плохой видимости (всего 150 метров) в аэропорту города-героя. Один самолет из Москвы так и не смог приземлиться в Волгограде и был перенаправлен в аэропорт Саратова.


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