В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в Саратов

Общество 23.12.2023 12:03
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23.12.2023 12:03
В волгоградском аэропорту из-за сильного тумана несколько самолетов не могут приземлиться на летное поле. Как сообщили V102.RU в пресс-службе аэропорта, причина временных ограничений – крайне низкая видимость, всего 150 метров. В связи с этим рейс авиакомпании «Победа» из Москвы отправлен на запасной аэродром в Саратов. Прибытие самолета ожидается.В целом же аэропорт открыт и готов к приему и выпуску самолетов. Но в сложных метеоусловиях при ограниченной видимости не все самолеты и экипажи получают допуск на посадку.
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