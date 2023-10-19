Свершилось, но есть подвох: в Волгограде 20 октября запустят скоростной трамвай до ВГТЗ

В Волгограде, 20 октября, скоростной трамвай возобновляет движение после реконструкции на полном маршруте - от «Ельшанки» до «ВГТЗ», но без остановки на платформе «Ул. 39-я Гвардейская». Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 19 октября, в мэрии.

- На остановочной платформе «Ул. 39-я Гвардейская» продолжаются активные работы по обустройству платформы, до их завершения трамвай на станции останавливаться не будет, - уточнили в городской администрации.

Пока скоростной трамвай будет работать с 6.00 до 20.00. После 20:00 и до 6:00 на линии будут идти плановые работы, в том числе по алюмотермитной сварке для обеспечения технологии бесшовного пути.

Напомним, в Волгограде на этой неделе проводилась обкатка нового полотна и контактной сети. Реконструкция путей проводилась на 3-километровом участке от станции «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской».

Здесь уложены новое трамвайное полотно и балластная призма для регулировки высоты пути, смонтирована новая контактная сеть, обустроены три трамвайных переезда с резинокордовым настилом. Продолжается обустройство новых остановочных площадок и установка павильонов – уже завершен их монтаж на станциях «Завод «Баррикады» и «Гимназия №14».