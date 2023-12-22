Бочаров озвучил планы дальнейшего развития инфекционной службы региона

В Волгоградской области завершился первый этап создания современной инфекционной службы, но работа в этом направлении будет продолжена. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня, 22 декабря, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Михайловку.





Напомним, в Михайловке с середины декабря текущего года пациентов принимает новая инфекционная больница. С момента открытия помощь здесь уже получили порядка 50 пациентов, в том числе 18 детей. Глава региона осмотрел новый госпиталь и напомнил, что михайловская инфекционка — это уже четвертый подобный объект, ранее к работе приступили такие же больницы в Волжском, Калаче-на-Дону и Камышине.

- Но это только первый этап. Нам необходимо усилить это направление в городе-герое Волгограде созданием современных инфекционных учреждений, детской инфекционной больницы. И тогда в целом можно будет сказать, что на территории Волгоградской области в полном объеме создана современная инфекционная служба, - сказал губернатор.





Госпиталь в Михайловке является опорным и имеет межмуниципальное значение, так как обслуживает взрослое и детское население не только данного городского округа, но и близлежащих территорий — Даниловского, Кумылженского, Еланского, Фроловского, Серафимовичского, Клетского, Новоаннинского, Киквидзенского, Алексеевского и Руднянского районов.





Заведующая инфекционным отделением Валентина Синенко рассказала, что в новом отделении созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и пациентов, и медперсонала.

- Условия созданы замечательные: боксы на два человека, есть санузел, душ, комната отдыха, кнопки вызова медперсонала, все приспособлено и для маломобильных пациентов, - сообщила Синенко.





Главный врач ЦРБ Вячеслав Буянов в свою очередь отметил, что с медицинской точки зрения в новом инфекционном госпитале есть все для диагностики и лечения пациентов, отслеживания динамики их состояния. В лаборатории можно проводить все виды исследований — потребность стационара поэтому направлению полностью закрыта.

Фото: администрации Волгоградской области