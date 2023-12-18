В Михайловке открылась новая инфекционная больница





В Михайловке открылся новый инфекционный стационар – в медучреждение уже поступают первые пациенты, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

По данным облздрава, лечебный корпус, который вошел в состав Михайловской ЦРБ, будет обслуживать взрослое и детское население не только данного городского округа, но и близлежащих территорий: Даниловского, Кумылженского, Еланского, Фроловского, Серафимовичского, Клетского, Новоаннинского, Киквидзенского, Алексеевского, Руднянского районов. Передовой межрайонный инфекционный стационар позволит вывести на новый уровень работу по лечению жителей от новой коронавирусной инфекции и других нозологий, требующих изоляции пациентов.

Новая инфекционка соответствует самым высоким стандартам организации специализированной помощи, всем санитарным правилам и нормам. Медучреждение разделено на «чистую» и «грязную» зоны. В первой располагаются гардеробные, кабинеты медработников и технические помещения. Во второй — клинико-диагностическая лаборатория и непосредственно само инфекционное отделение с 28 двухместными «мельцеровскими» боксами и двумя палатами реанимации и интенсивной терапии.



В Михайловке открылся новый инфекционный стационар – в медучреждение уже поступают первые пациенты, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.По данным облздрава, лечебный корпус, который вошел в состав Михайловской ЦРБ, будет обслуживать взрослое и детское население не только данного городского округа, но и близлежащих территорий: Даниловского, Кумылженского, Еланского, Фроловского, Серафимовичского, Клетского, Новоаннинского, Киквидзенского, Алексеевского, Руднянского районов. Передовой межрайонный инфекционный стационар позволит вывести на новый уровень работу по лечению жителей от новой коронавирусной инфекции и других нозологий, требующих изоляции пациентов.Новая инфекционка соответствует самым высоким стандартам организации специализированной помощи, всем санитарным правилам и нормам. Медучреждение разделено на «чистую» и «грязную» зоны. В первой располагаются гардеробные, кабинеты медработников и технические помещения. Во второй — клинико-диагностическая лаборатория и непосредственно само инфекционное отделение с 28 двухместными «мельцеровскими» боксами и двумя палатами реанимации и интенсивной терапии.

В составе каждого «мельцеровского» бокса — шлюз с выходом на улицу для поступления пациентов, санпропускник с душевой кабиной и туалетом, палата, а также шлюз для медперсонала с выходом в коридор отделения. Все койки оборудованы кислородными консолями. При необходимости в новом инфекционном корпусе возможно увеличить количество коек до 90 путем установки дополнительного медоборудования.

Двухместные палаты реанимации и интенсивной терапии помимо функциональных кроватей оснащены аппаратами ИВЛ, прикроватными мониторами для автоматического слежения за параметрами состояния пациента (частота сердечных сокращений и дыхания, артериальное давление, уровень периферической сатурации крови по кислороду, температура тела и др.) Показатели 4 мониторов транслируются на центральную станцию медучреждения, что позволяет быстро реагировать на изменение параметров состояния, своевременно и качественно оказывать медпомощь.



В составе каждого «мельцеровского» бокса — шлюз с выходом на улицу для поступления пациентов, санпропускник с душевой кабиной и туалетом, палата, а также шлюз для медперсонала с выходом в коридор отделения. Все койки оборудованы кислородными консолями. При необходимости в новом инфекционном корпусе возможно увеличить количество коек до 90 путем установки дополнительного медоборудования.Двухместные палаты реанимации и интенсивной терапии помимо функциональных кроватей оснащены аппаратами ИВЛ, прикроватными мониторами для автоматического слежения за параметрами состояния пациента (частота сердечных сокращений и дыхания, артериальное давление, уровень периферической сатурации крови по кислороду, температура тела и др.) Показатели 4 мониторов транслируются на центральную станцию медучреждения, что позволяет быстро реагировать на изменение параметров состояния, своевременно и качественно оказывать медпомощь.

Для бесперебойной работы предусмотрен резервный источник подачи электроэнергии. Инфекционное отделение также оснащено автоматическим анализатором для определения газов крови, метаболитов и кислотно-щелочного состояния, аппаратами ЭКГ, дефебриляторами, дозаторами. Все помещения оборудованы бактерицидными облучателями, работающими, в том числе, в режиме присутствия людей. Также построены локальные очистительные сооружения, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, контейнерная площадка для отходов, котельная. Проведено благоустройство территории. Для бесперебойной работы предусмотрен резервный источник подачи электроэнергии. Инфекционное отделение также оснащено автоматическим анализатором для определения газов крови, метаболитов и кислотно-щелочного состояния, аппаратами ЭКГ, дефебриляторами, дозаторами. Все помещения оборудованы бактерицидными облучателями, работающими, в том числе, в режиме присутствия людей. Также построены локальные очистительные сооружения, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, контейнерная площадка для отходов, котельная. Проведено благоустройство территории.

Напомним, инфекционный корпус в Михайловке стал четвертым новым учреждением инфекционной службы региона за последние несколько лет. Современные стационары возведены в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине. На региональной конференции, посвященной вопросам развития сферы здравоохранения, губернатор Андрей Бочаров заявил о продолжении работы по созданию современной инфекционной службы Волгоградской области. В планах — новые детская и взрослая инфекционные больницы в Волгограде, современный лечебно-консультационный центр по борьбе с туберкулезом. Напомним, инфекционный корпус в Михайловке стал четвертым новым учреждением инфекционной службы региона за последние несколько лет. Современные стационары возведены в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине. На региональной конференции, посвященной вопросам развития сферы здравоохранения, губернатор Андрей Бочаров заявил о продолжении работы по созданию современной инфекционной службы Волгоградской области. В планах — новые детская и взрослая инфекционные больницы в Волгограде, современный лечебно-консультационный центр по борьбе с туберкулезом.

Фото администрации Волгоградской области