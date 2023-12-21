«Я психанул»: угрожавший в родительском чате житель Волжского записал новую речь без мата





В Волжском «герой» видео, взбудоражившего пользователей социальных сетей, который угрожал однокласснику своего сына и его родителям, записал новое видео, но уже без отборного мата. Игорь Логвинов пытается объяснить мотивы своего поступка и «отзывает» свои угрозы.

– Я сказал некорректными словами, но посыл остается посылом. Мы со своими детьми стараемся, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей следить за воспитанием. Есть такие родители, кто не хочет следить и пускает на самотек. Ситуация возникла не из-за ручки, а из-за поведения ребенка. Это касается не только моего ребенка. Я не хочу тупо оскорбить всех. Это касается отдельных родителей. С вашими детьми может то же самое случиться. Могут случиться порывы гнева. Мы же должны воспитывать, что чужое брать нельзя, что девочек нельзя обижать, но не все обучены родителями. Не хотел никого оскорбить, кого эта ситуация не касается. Никого не хочу бить. Но посыл остается посылом. Просто психанул, – заявил Логвинов в новом видео.



На ситуацию уже отреагировали в школе №24. Как сообщили V102.RU в управлении образования администрации Волжского, после появления видео с угрозами в школьном чате, родители детей проинформировали о произошедшем педагогов и руководство школы.



– Игорь Логвинов был приглашен к директору школы Виктории Колесовой для беседы. С его слов, причиной его агрессии послужила сломанная ручка, принесенная сыном из школы, которую ему разобрал одноклассник. Объяснить цели размещения видео в чате он не смог, признал, что был неправ. В родительском чате в тот же вечер он разместил еще одно видео, на котором признает, что вел себя некорректно и еще раз обращает внимание родителей на воспитание своих детей. Директором школы была проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных действий и поведения в присутствии несовершеннолетних детей. Информация о произошедшем будет направлена директором школы в отдел полиции Волжского, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, – говорится в комментарии управления образования.

Напомним, как сообщало V102.RU, полицейские начали проверку после публикации в соцсетях видео из родительского чата школы №24 Волжского. Правоохранительные органы внимательно изучат видеомонолог Игоря Логвинов, который нецензурной бранью описывает ситуацию, произошедшую с его сыном, учеником 1 класса «Д», у которого якобы кто-то из одноклассников сломал ручку. Окончание повествования отец ребенка «украсил» угрозами в адрес обидчика его сына, а также его родителей.

Кстати, судя по соцсетям Логвинова, он увлекается страйкболом, а также качается в спортзале. На его страничке запечатлен и, предположительно, его сын, которого он учит стрелять из спортивного оружия.