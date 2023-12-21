



В Волгограде около проходных больницы №25 сегодня, 21 декабря, горожане заметили блуждающего в одиночестве мужчину. При знакомстве, рассказали читатели ИА «Высота 102», он представился Евгением Б. и сообщил, что оказался на улице после лечения в военном госпитале. Мужчина также рассказал, что является ополченцем, в Волгоград был доставлен после ранения, при этом при нем нет никаких документов и вещей.

– Около полудня я приехал в больничный комплекс по личным делам. У проходных ко мне подошел этот мужчина с бадиком и попросил прикурить и вызвать полицию, – рассказал читатель информагентства, приславший в редакцию видео. По его словам, мужчина вышел из больницы №25, куда был доставлен скорой помощью.





– Мне некуда идти. Я сам с Украины, в госпитале лежал, – рассказал мужчина. – Ушел добровольцем, где только не воевал с 2014 года. Я ополченец вообще. При себе у меня только выписка – ни паспорта, ничего. Все осталось там. Сюда привезли потому что потерял сознание в каком-то магазине.

В каком госпитале проходил лечение, мужчина пояснить не смог. С трудом он припомнил и то, что ранение получил в Лисичанске. Сам, по его словам, он родился в Артемовске.





По словам собеседника информагентства, к больнице №25 он сразу же вызвал полицию. Уже в течение 15 минут на место прибыл экипаж УМВД. Информацию ИА «Высота 102» запросило в ГУ МВД России по Волгоградской области.

– Мужчина доставлен в отдел полиции. Его личность будет установлена, – сообщила представитель ГУ МВД Светлана Смольянинова.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»