Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублей

Задолженность по зарплате перед работниками в Волгоградской области на 1 декабря составила 7 миллионов рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем они снизились на 0,5 миллиона рублей.
Больше всего задолжали своим сотрудникам работодатели в Калмыкии. В республике сумма долгов по зарплате достигла рекордных 10,5 миллионов.
Самые высокие темпы накопления зарплатных долгов зафиксированы в Астраханской области – за месяц они выросли в 10 раз и достигли суммы в 1,6 миллиона рублей.
Только в одном субъекте Южного федерального округа нет никаких долгов по зарплате – это в Краснодарском крае.