Экономика

Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублей

Экономика 22.12.2023 06:45
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22.12.2023 06:45


Задолженность по зарплате перед работниками в Волгоградской области на 1 декабря составила 7 миллионов рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем они снизились на 0,5 миллиона рублей.
Больше всего задолжали своим сотрудникам работодатели в Калмыкии. В республике сумма долгов по зарплате достигла рекордных 10,5 миллионов.
Самые высокие темпы накопления зарплатных долгов зафиксированы в Астраханской области – за месяц они выросли в 10 раз и достигли суммы в 1,6 миллиона рублей.
Только в одном субъекте Южного федерального округа нет никаких долгов по зарплате – это в Краснодарском крае.

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