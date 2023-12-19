- Распоряжением Правительства РФ для каждого субъекта определен предельный порог повышения платы граждан за коммунальные услуги. Для Волгоградской области он составляет 11,8%. В свою очередь, регион устанавливает предельные индексы для муниципальных образование внутри него. И только потом принимаются тарифные решения.
Конкретные тарифы для жителей по каждому виду услуг - теплоснабжению, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - еще не приняты. Соответствующие мероприятия состоятся в течение ближайшего времени.
Однако уже сейчас можно сказать, что в среднем изменение платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года составит от минимально возможных решением Правительства РФ 9,8% до 11,2%, то есть максимального предела в 11,8% не будет ни в одном поселении Волгоградской области, - пояснила руководитель ведомства.
- Большинство граждан увидит изменение в платежке за коммунальные услуги именно на 9,8%, так как плата за коммунальные услуги включает стоимость семи коммунальных услуг, оказываемых разными ресурсоснабжающими организациями. И только для тех, кто проживает в частных домах и пользуется одной услугой – газоснабжением, где нет электроэнергии и вывоза мусора, предельный индекс будет на уровне 11,2 % - то есть это коснется не более 1% населения, - заверила Светлана Горелова.