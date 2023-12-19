Общество

В Волгоградской области проиндексируют плату за ЖКХ в пределах 11,2%

Общество 19.12.2023 08:54
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19.12.2023 08:54


Соответствующее постановление подписал накануне и.о.губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ, для всех муниципальных образований размер индексации платы за коммунальные услуги  с 1 июля 2024 года ограничат 11,2%.
Как следует из приложения к постановлению, темпы изменения тарифов в Волгоградской области составят со второго полугодия от 9 до 11,2%. Они будут действовать до конца 2024 года. Также в постановлении оговаривается размер индексации тарифов до 2028 года по общей формуле.
В частности, изменение розничных цен на газ с 1 июля 2024 года ожидается в пределах 11,2% к нынешней стоимости ресурса. Цены на электроэнергию изменятся со второго полугодия в пределах 9,1%.
Напомним, с 1 января 2024 года стоимость коммунальных услуг в регионе не повысится – изменения в платежках ждут жителей региона с 1 июля следующего года.
Ранее правительство РФ утвердило для каждого региона предельные индексы подорожания услуг ЖКХ. Для Волгоградской области этот показатель составил 9,8%.
В кабмине поясняли, что при необходимости регионы могут повысить тарифы и выше этого индекса, но тогда они должны обязательно быть обоснованы и согласованы с антимонопольной службой.

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