В Волгоградской области проиндексируют плату за ЖКХ в пределах 11,2%

В частности, изменение розничных цен на газ с 1 июля 2024 года ожидается в пределах 11,2% к нынешней стоимости ресурса. Цены на электроэнергию изменятся со второго полугодия в пределах 9,1%.
Напомним, с 1 января 2024 года стоимость коммунальных услуг в регионе не повысится – изменения в платежках ждут жителей региона с 1 июля следующего года.
Ранее правительство РФ утвердило для каждого региона предельные индексы подорожания услуг ЖКХ. Для Волгоградской области этот показатель составил 9,8%.
В кабмине поясняли, что при необходимости регионы могут повысить тарифы и выше этого индекса, но тогда они должны обязательно быть обоснованы и согласованы с антимонопольной службой.