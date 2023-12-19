«Ротор» взял на работу нового тренера

Спорт 19.12.2023 12:00
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19.12.2023 12:00
Олег Сергеев пополнил тренерский штаб «Ротора». Как сообщили V102.RU в клубе, специалист займёт должность старшего тренера.
Олегу Сергееву – 55 лет. В спортивной юности он играл на позиции нападающего. Является мастером спорта СССР международного класса. С 1985 по 1988 год провёл за «Ротор» 81 матч. Затем выступал за ЦСКА, «Металлург», «Аланию», «Балтику» и «Салют».
Чемпион СССР и серебряный призёр чемпионата, обладатель Кубка СССР. В составе сборных СССР, СНГ и России в 1991—1993 годы сыграл 10 матчей. После завершения игровой карьеры работал тренером в белгородском «Салюте», ростовском СКА, красносулинской «Нике», «Авангарде», «Локомотиве-2», македонском «Вардаре», «Роторе», «Химках», брянском «Динамо». Возглавлял «Салют» в 2019 году и сезоне 2020/21, после чего работал спортивным директором белгородской команды. С декабря прошлого года трудился помощником Игоря Семшова в «Чайке».
Напомним, бывший старший тренер Дмитрий Безняк, который устраивался на работу в клуб еще при Алексее Стукалове, покинул этот пост по окончании осенней части чемпионата.
Фото СК «Ротор» VK.com
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