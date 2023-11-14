В правительстве России утвердили индексы изменения вносимой населением платы за коммунальные услуги по всем регионам, в том числе и для Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, тарифы на услуги ЖКХ в регионе поднимутся во втором полугодии 2024 года.

Предельное подорожание коммунальных услуг в Волгоградской области определено в размере 9,8% - именно в этих допустимых пределах тарифы могут подниматься.

При необходимости регионы могут повысить тарифы и выше этого индекса, но тогда они должны обязательно быть обоснованы и согласованы с антимонопольной службой.

Отметим, что самый большой предельный индекс в размере 15% установлен для Забайкальского края, 14% - для Омской области, для республики Северной Осетии-Алании - 13,7%, 13% - для Калининградской области. Самые низкие - в республике Хакасия (4%), Магаданской области и Чукотском автономном округе - 4,9%.

Напомним, что ранее Минэкономразвития РФ допускало рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году в Волгоградской области на уровне, утвержденном правительством РФ. Индексация тарифов на 9,8% в 2024 году в Волгоградской области была указана в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы.

Согласно прогнозу, в 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%.

Эти показатели были пересмотрены в сторону увеличения из-за роста цен на газ, электроэнергию и ее передачу потребителям.