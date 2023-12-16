В Волгограде заработал парализованный циклоном «Ваня» аэропорт

Общество 16.12.2023 14:18
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16.12.2023 14:18
Работа волгоградского аэропорта стабилизировалась после ликвидации последствий ледяного дождя. Об этом сообщили V102.RU в пресс-службе аэропорта.Как сообщалось, накануне не все пассажиры, которые следовали авиарейсами из Москвы в Волгоград, смогли добраться вовремя до аэропорта назначения.
- По метеоусловиям волгоградского региона (ледяной дождь и ветер порывами до 17 м/с) накануне, 15 декабря, командиром воздушного судна авиакомпании Сибирь S72143 было принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Также в Саратов был перенаправлен рейс авиакомпании Победа DP6969 из Москвы. Рейс авиакомпании Аэрофлот SU1186 был перенаправлен в Самару. На данный момент аэропорт Волгограда открыт и готов к приёму, обслуживанию и выпуску воздушных судов, - пояснили в аэропорту.
К слову, самолет из Саратова с волгоградцами, которые накануне не долетели до Волгограда, вот-вот приземлится в аэропорту назначения.Напомним, в Москве накануне бушевал снежный циклон «Ваня». В Волгоградской области его отголоски обернулись ледяным дождем и гололедом.
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