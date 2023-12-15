В Волгограде коммунальщики вышли на бой с ледяным дождем: видео

В Волгограде прошло оперативное совещание под руководством главы города Владимира Марченко. Очно и посредством видеосвязи в нем приняли участие главы районных администраций, вице-мэры и руководители профильных служб, сообщает V102.RU.

Заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов рассказал о поставленных задачах и обратился к волгоградцам.

— Только что по итогам оперативного совещания глава города-героя Волгограда Марченко Владимир Васильевич поставил задачу перевести все коммунальные службы в режим повышенной готовности и круглосуточной работы. На сегодняшний день на дорогах Волгограда работает 57 единиц техники. Обеспечен необходимый запас пескосоляной смеси. Обрабатываются остановки и пешеходные связи. Поставлены четкие указания главам районов, обеспечить взаимодействие и контроль, в том числе и с помощью жилищной инспекции с УК для уборки дворовых территорий, общественных мест и тротуаров, — заявил чиновник. — Хочу обратиться к волгоградцам. Без надобности не выезжайте сейчас на дороги Волгограда, и по возможности, уберите припаркованные машины с обочин для беспрепятственной работы коммунальной техники. Работы буду вестись до полного устранения последствий неблагоприятных погодных условий.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание из-за непогоды. В областном центре сегодня начался ледяной дождь.

Видео: администрация Волгограда