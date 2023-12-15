Андрей Бочаров провел оперативное совещание из-за непогоды

Губернатор Волгоградской области вечером 15 декабря провел оперативное совещание в связи с неблагоприятными погодными условиями в Волгограде. Андрей Бочаров поставил задачу перевести работу служб жизнеобеспечения региона в режим повышенной готовности.

– В ходе совещания руководителям профильных органов исполнительной власти в связи с непогодой даны поручения перевести в режим повышенной готовности дорожную и коммунальную технику, обеспечить необходимый запас реагентов. Медицинским учреждениям организовать усиленные дежурства неотложных и травматологических служб, – сообщает пресс-служба обладмина.

По информации ИА «Высота 102», в настоящее время в областном центре отмечается выпадение осадков в виде ледяного дождя.