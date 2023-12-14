Под Волгоградом откопали могилу сарматов 1 века н.э.

Специалисты ООО «Георесурс – КБ» сняли черноземный слой и разбили площадки для организации раскопок. За неделю археологи раскопали несколько курганов и нашли бронзовое шильце, детскую и взрослую посуду для ритуала, женские серьги (пару бронзовых подвесок).
Общество 14.12.2023 21:12
0
14.12.2023 21:12
При разбивке трассы под земляные работы недалеко от х. Скворцовский Новониколаевского района было обнаружено древнее захоронение. Под толстым слоем земли нашли череп, кости и предметы домашнего обихода. Об этой истории сообщает «Новониколаевский вестник», передает V102.RU.
После обнаружения древнего захоронения была организована археологическая экспедиция. Заказчиком археологических охранно-спасательных работ выступили ООО «Газпром инвест» и «Газпром реконструкция».
Специалисты ООО «Георесурс – КБ» сняли черноземный слой и разбили площадки для организации раскопок. За неделю археологи раскопали несколько курганов и нашли бронзовое шильце, детскую и взрослую посуду для ритуала, женские серьги (пару бронзовых подвесок).
Специалисты ООО «Георесурс – КБ» сняли черноземный слой и разбили площадки для организации раскопок. За неделю археологи раскопали несколько курганов и нашли бронзовое шильце, детскую и взрослую посуду для ритуала, женские серьги (пару бронзовых подвесок).
Предположительно, поднятые экспедицией из курганов Новониколаевского района лепные сосуды относятся к эпохе поздней бронзы (XVII в до н.э.). Возможно, что еще одно сарматское захоронение датируется II в. до н.э.- I в н. э.
Фото газеты "Новониколаевский вестник"
Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Владимира Иващенко14.12.2023 19:16
Общество 14.12.2023 19:16
Волгоградских чиновников отправят к фермеру после обращения к Путину14.12.2023 19:01
Общество 14.12.2023 19:01
Школы Волгограда внепланово проверяют на случай диверсий или нападений14.12.2023 18:29
Общество 14.12.2023 18:29
Скончался руководитель стройки Александро-Невского собора в Волгограде Владимир Иващенко14.12.2023 18:07
Общество 14.12.2023 18:07
Фермер из Волгоградской области попросил у Путина новую дорогу14.12.2023 17:13
Общество 14.12.2023 17:13
Девочка из Волгограда и двойник президента задали вопросы Путину14.12.2023 16:09
Общество 14.12.2023 16:09
Путин о связи пропавшей вакцины от кори с Украиной и яйцами14.12.2023 14:57
Общество 14.12.2023 14:57
В Волгоградской области мерзнет второй город нефтяников14.12.2023 14:47
Общество 14.12.2023 14:47
Волгоградцев избавили от комиссии при оплате услуг ЖКХ14.12.2023 14:40
Общество 14.12.2023 14:40
Путин: «Разговаривал недавно с министром — спрашивал, как у него с яйцами»14.12.2023 14:21
Общество 14.12.2023 14:21
На прямой линии с Путиным подняли тему обмеления Волги14.12.2023 13:13
Общество 14.12.2023 13:13
Путин: необходимости в мобилизации россиян нет14.12.2023 12:53
Общество 14.12.2023 12:53
Президент высказался о целях СВО, денацификации Украины и условии мира14.12.2023 12:50
Общество 14.12.2023 12:50
В Волгограде восстановили тепло в замерзающей школе14.12.2023 12:22
Общество 14.12.2023 12:22
Волгоградские ученые нашли способ замедлить старость. При чем здесь метилглиоксаль?14.12.2023 11:31
Общество 14.12.2023 11:31