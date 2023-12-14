Общество

Под Волгоградом откопали могилу сарматов 1 века н.э.

Общество 14.12.2023 21:12
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14.12.2023 21:12


При разбивке трассы под земляные работы недалеко от х. Скворцовский Новониколаевского района было обнаружено древнее захоронение. Под толстым слоем земли нашли череп, кости и предметы домашнего обихода. Об этой истории сообщает «Новониколаевский вестник», передает V102.RU.
После обнаружения древнего захоронения была организована археологическая экспедиция.  Заказчиком археологических охранно-спасательных работ выступили ООО «Газпром инвест»  и «Газпром реконструкция».
Специалисты ООО «Георесурс – КБ» сняли  черноземный слой и разбили площадки для организации раскопок. За неделю археологи раскопали несколько курганов и нашли бронзовое шильце, детскую и взрослую посуду для ритуала, женские серьги (пару бронзовых подвесок).

Предположительно, поднятые экспедицией из курганов Новониколаевского  района лепные сосуды относятся к эпохе поздней бронзы (XVII в до н.э.). Возможно, что еще одно сарматское захоронение датируется II в. до н.э.- I в н. э. 
Фото газеты "Новониколаевский вестник"

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