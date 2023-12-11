Аренда квартир в Волгограде подорожала на 21,3%. И это не предел





В Волгограде стоимость аренды жилья подорожала на 21,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили 11 декабря «Известия» со ссылкой на участников рынка. При этом отмечается, что в целом по России за год арендное жилье в среднем подорожало на 25%.

По данным директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, рост стоимости аренды наблюдается как в сегменте однокомнатных квартир, так и в сегменте двушек. Наибольший рост цен отмечается при этом в Нижнем Новгороде (+28%) а также в Челябинске (+26,4%). В Тюмени аренда жилья выросла на 22,7%, а в Ростове-на-Дону на 17,6%.

Интересно, что в Москве арендованное жилье прибавило в цене всего 14%, а в северной столице 13%.

Некоторые эксперты связывают происходящее на рынке со снижением доступности ипотеки. Другие объясняют ситуацию удорожанием товаров, ресурсы и услуг и связанным с этим желанием арендодателей покрыть издержки.

– До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1–2%, в начале следующего года они замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны ставки аренды могут еще вырасти, – цитируют «Известия» Ольгу Павлинову.