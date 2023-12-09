Общество

Участникам СВО из Волгоградской области собрали новогодние посылки

Общество 09.12.2023 21:09
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09.12.2023 21:09


На стадионе «Волгоград Арена» собрана и упакована первая партия новогодних посылок для наших земляков в зоне проведения специальной военной операции. Символично, что коробки с подарками, в том числе письмами и открытками от школьников, а также теплыми вещами приготовили к отправке на фронт именно сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества. 



Среди прочего бойцы получат вкусные презенты, товары первой необходимости и сувениры от активистов и общественников районов Волгоградской области. Чай, конфеты, печенье, теплые перчатки и многое другое бережно укладывали в картонные коробки депутаты областного заксобрания и гордумы, лидеры региональных отделений политических партий, ветераны, общественники, студенты и волонтеры. Никто не остался в стороне.        



Благодаря объединению региональных и федеральных мер поддержки помощь участникам спецоперации и их семьям оказывается уже по 35 направлениям. Координирует все процессы единый региональный центр поддержки. В Волгоградской области также функционирует отделение федерального фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы движения присутствуют во всех муниципалитетах, адресно сопровождая ветеранов и семьи. 



Напомним, что в субъекте приступили к созданию единой системы реабилитации и восстановления здоровья участников боевых действий. Предусмотрено привлечение, как модернизированных объектов, так и построенных с нуля. Этот аспект затронул глава региона Андрей Бочаров в ходе масштабной конференции, где губернатор представил программу развития здравоохранения на 10-летний период.




Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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