«Там много наших парней»: в Волгограде собрали больше 10 тонн новогодних посылок для участников СВО

На «Волгограде Арене» сегодня, 20 декабря, волонтеры, общественники и представители органов власти подготовили новогодние посылки для бойцов, участвующих в проведении специальной военной операции по защите Донбасса. На фронт помимо продуктов и теплых вещей отправили самое главное — письма и открытки с теплыми пожеланиями от волгоградских школьников.

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».









Гамзат учится на втором курсе ВолгГМУ. Со слов молодого человека, сегодня он здесь собирает посылки для бойцов на фронте, потому что в спецоперации участвуют, в том числе и его друзья.

— Как узнал, что сюда требуются люди, сразу записался. У меня есть друзья, один из моего родного города уехал на Украину. Другой близкий человек буквально на прошлой неделе приезжал ко мне домой, чтобы переночевать и через два дня отправился в зону боевых действий, — рассказал не по годам серьезный студент. — Эти люди важны для меня. Таких парней там много, мне просто хотелось им как-то помочь.





По словам участников сборов, на фронт отправят более 10 тонн груза. Бойцов порадуют сладостями, такими как сгущенка, конфеты, апельсины и сухофрукты. Также военнослужащим отправят сырокопченую колбасу, кофе и чай. Военным передадут зимние перчатки и теплые носки. Но самое главное — это сотни теплых новогодних посланий, которые так необходимы каждому в Новом году.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»