Общество

«Там много наших парней»: в Волгограде собрали больше 10 тонн новогодних посылок для участников СВО

Общество 20.12.2022 17:00
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20.12.2022 17:00


На «Волгограде Арене» сегодня, 20 декабря, волонтеры, общественники и представители органов власти подготовили новогодние посылки для бойцов, участвующих в проведении специальной военной операции по защите Донбасса. На фронт помимо продуктов и теплых вещей отправили самое главное — письма и открытки с теплыми пожеланиями от волгоградских школьников. 

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102». 




Гамзат учится на втором курсе ВолгГМУ. Со слов молодого человека, сегодня он здесь собирает посылки для бойцов на фронте, потому что в спецоперации участвуют, в том числе и его друзья.

— Как узнал, что сюда требуются люди, сразу записался. У меня есть друзья, один из моего родного города уехал на Украину. Другой близкий человек буквально на прошлой неделе приезжал ко мне домой, чтобы переночевать и через два дня отправился в зону боевых действий, — рассказал не по годам серьезный студент. — Эти люди важны для меня. Таких парней там много, мне просто хотелось им как-то помочь. 


По словам участников сборов, на фронт отправят более 10 тонн груза. Бойцов порадуют сладостями, такими как сгущенка, конфеты, апельсины и сухофрукты. Также военнослужащим отправят сырокопченую колбасу, кофе и чай. Военным передадут зимние перчатки и теплые носки. Но самое главное — это сотни теплых новогодних посланий, которые так необходимы каждому в Новом году. 

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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