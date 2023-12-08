Завтра осадков в регионе не ожидается, а вот уже в ночь на 10 декабря в Волгограде выпадет снег. В районах области будет бушевать метель.
Общество 08.12.2023 21:32
0
08.12.2023 21:32
Завтра осадков в регионе не ожидается, а вот уже в ночь на 10 декабря в Волгограде выпадет снег. В районах области будет бушевать метель.
Не самую уютную погоду прогнозируют синоптики 9 декабря в регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, завтра на Волгоградскую область опустится туман, местами видимость составит 500-800 метров.
Ожидаются также гололед и ветер, скорость порывов которого достигнет 15-20 метров в секунду.Несмотря на то, что температура воздуха не будет аномально низкой – от -3 до -8 градусов, из-за ветра будет ощущаться гораздо более сильный мороз.
Завтра осадков в регионе не ожидается, а вот уже в ночь на 10 декабря в Волгограде выпадет снег. В районах области будет бушевать метель.
«Не надо разводить розовые слюни»: известные волгоградцы высказались о запрете сериала «Слово пацана»08.12.2023 20:12
Общество 08.12.2023 20:12
В гимназии Волжского открыли «Парту Героя» в память Александра Матлахова08.12.2023 20:10
Общество 08.12.2023 20:10
В селе под Волгоградом из-за бешеного теленка ввели карантин08.12.2023 19:39
Общество 08.12.2023 19:39
В Волгограде экологи и активисты нагрянули в приюты для бездомных собак08.12.2023 17:38
Общество 08.12.2023 17:38
Путин назначил шесть новых судей в Волгоградской области08.12.2023 17:34
Общество 08.12.2023 17:34
Многодетной семье под Волгоградом власти дали землю без воды08.12.2023 16:19
Общество 08.12.2023 16:19
В Волгограде на крышу гимназии уронили условный БПЛА08.12.2023 15:46
Общество 08.12.2023 15:46
Почти 30 тыс. человек в Волгограде перевезли новые электробусы на маршруте №1508.12.2023 15:22
Общество 08.12.2023 15:22
Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном приеме в Кремле08.12.2023 14:48
Общество 08.12.2023 14:48
Из Волгоградской области в зону СВО отправлен спецгруз08.12.2023 14:10
Общество 08.12.2023 14:10
Квартет снеговиков, каток и елочка: Волгоград ударными темпами готовят в Новому году08.12.2023 12:52
Общество 08.12.2023 12:52
Эксперты обсудили смелые планы развития медицины, озвученные Бочаровым08.12.2023 12:47
Общество 08.12.2023 12:47
Цены на яйца достали Генпрокурора РФ08.12.2023 12:08
Общество 08.12.2023 12:08
«Потратил на проезд»: трое парней в Волгограде избили прохожего ради еды и денег08.12.2023 11:48
Общество 08.12.2023 11:48
В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз открыл снежные горки08.12.2023 08:23
Общество 08.12.2023 08:23