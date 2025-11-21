Общество

Волгоградцев предупредили о поддельных платежках

21.11.2025
В инспекции госжилнадзора Волгоградской области дали советы жителям региона, как не попасться на поддельные платежные документы. Так, все знают, что на каждой платежке для удобства оплаты обязательно  размещены QR-коды.

Однако потребителям нужно быть внимательнее при оплате платежных документов, поскольку поддельные QR-коды применяют мошенники - когда поддельный QR-код направляет на фальшивый сайт. При этом платежные документы могут выглядеть идентично настоящим.

При оплате поддельного платежного документа настоящая платежка остается неоплаченной и потребитель узнает об этом только, когда приходит платежка за следующий период, где будет указана сумма задолженности за неоплаченный предыдущий месяц.

Поэтому волгоградцам следует проверять информацию для оплаты, размещенную в платежном документе, сравнивая ее с платежным документом предыдущего периода. При этом необходимо обращать внимание на реквизиты для оплаты, счета и наименование банка.

- Если при переходе по QR-коду вы попадаете на ресурс, который кажется подозрительным, рекомендуется покинуть сайт и проверить информацию на официальном сайте того исполнителя, которому вы вносите платеж, - посоветовали в госжилнадзоре.


