Волгоградцев предупредили о поддельных платежках





В инспекции госжилнадзора Волгоградской области дали советы жителям региона, как не попасться на поддельные платежные документы. Так, все знают, что на каждой платежке для удобства оплаты обязательно размещены QR-коды.

Однако потребителям нужно быть внимательнее при оплате платежных документов, поскольку поддельные QR-коды применяют мошенники - когда поддельный QR-код направляет на фальшивый сайт. При этом платежные документы могут выглядеть идентично настоящим.



При оплате поддельного платежного документа настоящая платежка остается неоплаченной и потребитель узнает об этом только, когда приходит платежка за следующий период, где будет указана сумма задолженности за неоплаченный предыдущий месяц.



Поэтому волгоградцам следует проверять информацию для оплаты, размещенную в платежном документе, сравнивая ее с платежным документом предыдущего периода. При этом необходимо обращать внимание на реквизиты для оплаты, счета и наименование банка.



- Если при переходе по QR-коду вы попадаете на ресурс, который кажется подозрительным, рекомендуется покинуть сайт и проверить информацию на официальном сайте того исполнителя, которому вы вносите платеж, - посоветовали в госжилнадзоре.





