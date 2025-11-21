В Волгоград прибыли сильнейшие экстрасенсы на трех автобусах

Очередной выпуск рейтингового шоу канала «ТНТ» «Битва экстрасенсов» снимают в Волгоградской области. По сообщениям очевидцев, на этот раз съемки проходят в Тракторозаводском районе Волгограда.

- Видели три автобуса. Сюжет снимают на Героев Тулы, 6/14, - сообщают в местных пабликах.

По предварительным данным, испытания в Волгограде проходят Марьяна и Олег Шепс. О других участниках пока не сообщается.

Напомним, что в феврале 2025 года ведьмы, колдуны и медиумы нагрянули в поселок Новый Рогачик Городищенского района. Тогда они выясняли, что происходит в квартире многодетной семьи, где поселился призрак умершего более пяти лет назад мальчика.

Фото: «Короче, Волгоград» / t.me