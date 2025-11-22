В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. Металлургов





В Краснооктябрьском районе Волгограда власти решили продлить границы бульвара на пр. Металлургов вплоть до ул. Маршала Ерёменко. Зона отдыха будет расширена за счёт территории, ранее предоставленной коммерсантам для размещения 18 торговых объектов. Соответствующие изменения муниципалитет вносит в проект комплексного благоустройства района.

Речь идёт о территории напротив дома №78 ул. Маршала Ерёменко.

- По вышеуказанным местам с хозяйствующими субъектами заключены договоры на размещение. Срок действия договоров истекает 31 декабря 2026 года. При принятии решения о комплексном благоустройстве земельного участка, место на котором предусмотрено размещения нестационарного торгового объекта (киоска, павильона, торговой галереи) подлежит исключению, - говорится в проекте документа, с которым удалось ознакомиться редакции.

Бизнесменам, лишившимся торговых точек, муниципалитет планирует предоставить компенсационные места согласно утверждённым в городе правилам.





После завершения демонтажа павильонов здесь будут обустроены велодорожки, пешеходные тротуары, высажена зелёная изгородь, установлены скамейки, урны, установлены ограждения и световая инсоляция.

Также торговые точки исчезнут с территории у домов №78А и №78Б на ул. ул. Маршала Ерёменко.

Отметим, документ, утверждающий изменения в проект комплексного благоустройства Краснооктябрьского района, в настоящее время проходит финальный этап согласования.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"