С неожиданным предложением по формированию региональный казны выступил на заседании регионального парламента в Астраханской области депутат Евгений Дунаев. Свои коллегам, которые собрались для обсуждения бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, он предложил закладывать в главный финансовый документ средства на воровство, сообщает астраханский «Арбуз».

Такую мысль народный избранник озвучил на фоне многочисленных сообщений о хищении бюджетных средств при выполнении госконтрактов. О том, что в России воруют испокон веков, депутатов Дунаев напомнил, процитировав Салтыкова-Щедрина.

- Это Салтыков-Щедрин сказал: «Если я проснусь через 200 лет, то увижу: пьют и воруют». Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это? – задал вопрос депутат.

Депутаты восприняли это предложение как шутку и рассмеялись. Спикер облдумы Игорь Мартынов отметил, что, к сожалению, от расхитителей бюджетных средств никуда не деться. Однако правоохранительные органы активно работают и сажают воров в тюрьму. Что касается непосредственного предложения депутата, то Мартынов ответил ему, что таких средств в бюджет закладывать нельзя.

- Это уже будет по предварительному сговору группой лиц, - заключил спикер.