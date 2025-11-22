«Чёрная пятница»: ФССП с полицией арестовали у проштрафившихся волгоградцев 10 авто





В Волгограде региональное управление службы судебных приставов подвело итоги «чёрной пятницы» для должников. Накануне вместе с полицией специалистами был организован масштабный рейд, в ходе которого вычислялись владельцы машин, злостно уклоняющиеся от уплаты средств по исполнительным производствам.

- Автолюбителями на месте были погашены задолженности в суммарном размере 347 тысяч рублей, кроме того, 10 машин арестованы и помещены на штрафстоянку, а один автомобиль Haval был изъят. Его владелец скопил 431 штраф за нарушение ПДД на сумму свыше 800 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, во время рейда Госавтоинспекцией также привлекались к ответственности и автолюбители, нарушившие ПДД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области