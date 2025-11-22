«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницы

В Михайловке Волгоградской области продолжает разгораться скандал, связанный с издевательством одноклассников над ученицей 9 класса школы № 10 Аней, а также последующей потасовкой отца девочки с одним из обидчиков. Как выяснилось, конфликт произошёл 20 ноября под одобряющий хохот всего класса, а травлю ученики снимали на видео.





Кадры были опубликованы 22 ноября в одном из местных пабликов одноклассницей Ани. На них видно, как парень по имени Тимофей пытается заставить девушку пересесть на другое место. Однако школьница отказывается выполнять его указания. Тогда молодой человек начинает провоцировать драку, кидается в девушку бумажками, после чего подсаживается к ней и выкидывает её портфель на другую парту.

В какой-то момент запуганная действиями юноши под гогот окружающих Аня последний раз пытается дать отпор агрессору, требуя, чтобы он прекратил свои действия, однако это вызвало лишь очередные усмешки у одноклассников, после чего девочка забрала вещи и убежала из класса.

Напомним, как ранее сообщала редакция, после данного инцидента в образовательное учреждение приехал отец Ани. Он вместе с директором и завучем вызвали 9-классника, устроившего в классе «шоу», на разговор, который закончился тем, что вышедший из себя мужчина взял подростка за шею. Позже мужчина сообщил, что жалеет о своём поступке, однако ранее уже неоднократно пытался через руководство школы и родителей юноши остановить издевательства над своей дочерью, но все попытки были безрезультатны, а во время разговора у директора подросток в открытую заявил, что издевался над одноклассницей, потому что ему «по приколу».

Также мужчина пояснил, что в бумажке, которую бросают в его дочь, было написано «Пни меня!». Её подростки до инцидента незаметно наклеили девочке на спину.

При этом мать Тимофея уверена, что на самом деле над девочкой никто не издевается, а родители Ани сами внушают ей такого рода мысли. После произошедшего конфликта со взрослым мужчиной мальчика положили в больницу, у него было диагностировано сотрясение мозга и царапины на шее.

Отметим, обе семьи в настоящее время обратились в полицию с заявлениями. При этом многие одноклассники поддерживают именно Тимофея. Появившееся в сети видео было опубликовано одной из 9-классниц в качестве доказательства, что над Аней в тот день никто не издевался. Кадры шокировали многих местных жителей. Взрослые отмечают, что весь класс «угорал», пока над девочкой глумился парень.

