Общество

«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницы

Общество 22.11.2025 15:59
0
22.11.2025 15:59


В Михайловке Волгоградской области продолжает разгораться скандал, связанный с издевательством одноклассников над ученицей 9 класса школы № 10 Аней, а также последующей потасовкой отца девочки с одним из обидчиков. Как выяснилось, конфликт произошёл 20 ноября под одобряющий хохот всего класса, а травлю ученики снимали на видео.



Кадры были опубликованы 22 ноября в одном из местных пабликов одноклассницей Ани. На них видно, как парень по имени Тимофей пытается заставить девушку пересесть на другое место. Однако школьница отказывается выполнять его указания. Тогда молодой человек начинает провоцировать драку, кидается в девушку бумажками, после чего подсаживается к ней и выкидывает её портфель на другую парту.

В какой-то момент запуганная действиями юноши под гогот окружающих Аня последний раз пытается дать отпор агрессору, требуя, чтобы он прекратил свои действия, однако это вызвало лишь очередные усмешки у одноклассников, после чего девочка забрала вещи и убежала из класса.

Напомним, как ранее сообщала редакция, после данного инцидента в образовательное учреждение приехал отец Ани. Он вместе с директором и завучем вызвали 9-классника, устроившего в классе «шоу», на разговор, который закончился тем, что вышедший из себя мужчина взял подростка за шею. Позже мужчина сообщил, что жалеет о своём поступке, однако ранее уже неоднократно пытался через руководство школы и родителей юноши остановить издевательства над своей дочерью, но все попытки были безрезультатны, а во время разговора у директора подросток в открытую заявил, что издевался над одноклассницей, потому что ему «по приколу».

Также мужчина пояснил, что в бумажке, которую бросают в его дочь, было написано «Пни меня!». Её подростки до инцидента незаметно наклеили девочке на спину.

При этом мать Тимофея уверена, что на самом деле над девочкой никто не издевается, а родители Ани сами внушают ей такого рода мысли. После произошедшего конфликта со взрослым мужчиной мальчика положили в больницу, у него было диагностировано сотрясение мозга и царапины на шее.

Отметим, обе семьи в настоящее время обратились в полицию с заявлениями. При этом многие одноклассники поддерживают именно Тимофея. Появившееся в сети видео было опубликовано одной из 9-классниц в качестве доказательства, что над Аней в тот день никто не издевался. Кадры шокировали многих местных жителей. Взрослые отмечают, что весь класс «угорал», пока над девочкой глумился парень.

Фото и видео: Михайловка онлайн / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.11.2025 17:04
Общество 22.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 15:59
Общество 22.11.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 14:40
Общество 22.11.2025 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 14:08
Общество 22.11.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 12:58
Общество 22.11.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:44
Общество 22.11.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:39
Общество 22.11.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:17
Общество 22.11.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 10:49
Общество 22.11.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 10:11
Общество 22.11.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 09:13
Общество 22.11.2025 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 08:04
Общество 22.11.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 07:51
Общество 22.11.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 06:32
Общество 22.11.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 05:59
Общество 22.11.2025 05:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
Зимы не будет? Под Волгоградом накануне декабря зацвела вербаСмотреть фотографии
15:59
«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В РАН предложили повернуть северные реки на Донбасс через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:08
Андрей Бочаров собрал в выходной финансистов и чиновников облкомспортаСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
11:44
«Циклон захватывает север региона»: синоптик рассказала, ждать ли волгоградцам снега в ноябреСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области повторно объявлена угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом прощаются с ветераном СВО Алексеем ДорошенкоСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам в 2026 году ограничат платное обучение в вузах по 40 направлениямСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде объекты ЖКХ оцифруют за 26 млн рублейСмотреть фотографии
08:04
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 3 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
«Чёрная пятница»: ФССП с полицией арестовали у проштрафившихся волгоградцев 10 автоСмотреть фотографии
07:21
Опять встанем? В Волгограде путепровод у станции «Сарепта» доделают за 403 млн рублейСмотреть фотографии
06:32
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Еным и ЗадорожнымСмотреть фотографии
05:59
В Волгоградской области отменена шестичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
21:55
В Волгоград прибыли сильнейшие экстрасенсы на трех автобусахСмотреть фотографии
21:20
Полтонны «десерта» завезли в ЦПКиО Волгограда для новых обитателейСмотреть фотографии
20:33
Первые задержания в ходе массового рейда полиции в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Деньги на воровство предложил закладывать в бюджет астраханский депутатСмотреть фотографии
19:04
Под Волгоградом награды погибших героев СВО передали их семьямСмотреть фотографии
18:41
ЕС ввел санкции против силовиков из Ростовской областиСмотреть фотографии
18:08
Волгоградских автомобилистов предупредили о туманеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде за 403 млн закончат ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
17:12
«Пни меня!»: в Михайловке отца подвергшейся буллингу школьницы обвинили в избиении девятиклассникаСмотреть фотографии
17:03
ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» переименовано в ООО «Теплоэнерго Волгоград»Смотреть фотографии
16:56
ДТП парализовало движение трамваев № 2, 6 и 12 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградцев предупредили о поддельных платежкахСмотреть фотографии
15:49
15-летняя камышанка обчистила знакомого из пьяной компанииСмотреть фотографии
15:10
В центре Волгограда откопали авиабомбуСмотреть фотографии
 