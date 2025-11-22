



На прошлой неделе первый снег, припорошивший улицы Москвы и других городов центральной России, стал едва ли не самой обсуждаемой новостью. В социальных сетях фотографии с ноябрьской «зимней сказкой» сложились в целую хронику. А стоит ли ждать осадков в Волгоградской области? Уступит ли теплая погода традиционной погоде в конце осени? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили волгоградского метеоролога.

Пока в других городах падали пушистые снежны хлопья, в Волгограде распускалась верба и наливались краской ягоды клубники. Настолько непривычной оказалась погода в середине ноября.

- До конца недели в Волгоградской области сохранится достаточно теплая погода. В городе столики термометров поднимутся до 8-13 градусов, - комментирует начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – На будущей неделе в регионе немного похолодает – днем температура воздуха опустится до 5-10 градусов, а ночью – от 0 до +5, местами при прояснении – до 2-3 градусов мороза.





Крутых поворотов и превращения ноябрьской «весны» в полноценную осень в Волгограде пока не ожидается. Ненавязчивым намеком на приближающуюся смену сезонов станет лишь снег вперемешку с дождем, который накроет жителей северных и северо-западных районов Волгоградской области.

- Циклоны проходят по северной части европейской территории страны, а нас захватывают только связанные с ним атмосферные фронты, - объясняет специалист. – Они проходят по северу региона, а вот южная его часть по-прежнему остается в теплом секторе.

Ноябрьский снег в Волгограде синоптики, конечно, не назвали бы аномалией. Однако срок его жизни, по их словам, составил бы если не минуты, то максимум – часы.

- По среднемноголетним значениям первый снег в нашем регионе действительно выпадает в конце ноября. В Волгограде – уже в декабре. Правда, такие осадки тают практически моментально, - отмечает Наталья Алатырцева. – А вот устойчивый снежный покров в последние годы у нас формируется только к концу декабря, а иногда – и к январю.





Непривычно теплая осень в этом году буквально сбила природу с толку. Пока на улице стоит уверенный «плюс», волгоградские дачники с удивлением наблюдают созревание клубники и цветение жасмина, традиционно распускающего свои чары в июне.

Вместе с обывателями о разительных переменах климата говорят и ученые. По словам волгоградского географа Дениса Солодовникова, только за последние пять лет в регионе регистрировали две самых теплых зимы за всю историю метеонаблюдений.

- В классических справочниках по климату нашего региона, подготовленных на материалах наблюдений ХХ века, указывается, что «первая половина зимы неустойчивая, с частыми оттепелями». От того-то дождь в новогоднюю ночь для нас – практически традиционное явление, что знает любой старожил Волгограда. Но дело в том, что раньше январские дожди приходили на смену морозным периодам, которые могли случиться и в ноябре, а уж в декабре – приходили обязательно. Январь же у нас – статистически самый холодный месяц года. А в прошлую зиму и декабрь, и январь выдались практически безморозными, лишь с легкими ночными заморозками. То же самое наблюдалось и зимой 2019-2020. Фактически большую часть зимы стояла погода, характерная для поздней осени. Такова новая климатическая реальность. Возможно, через несколько лет мы, привыкнув к зеленым газонам на Новый год, будем воспринимать как аномалию именно декабрьские морозы.

Фото Павла Мирошкина