В Волгоградской области отменена шестичасовая опасность по БПЛА





22 ноября волгоградцам вновь разрешили подходить к окнам и выходить на открытый воздух. В 5:40 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку смс-сообщений об отмене режима опасности атаки БПЛА.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

Отметим, беспилотная опасность действовала в регионе около шести часов. Соответствующий режим был введён накануне в 23:40. При этом в Волгограде аэропорт функционирует в обычном режиме без задержек. По данным мониторинговых каналов, фиксировались попытки БПЛА транзитом пролететь в Саратовскую область через Урюпинский, Нехаевский, Кумылженский, Серафимовичский и некоторые другие районы региона.