В РАН предложили повернуть северные реки на Донбасс через Волгоградскую область

Общество 22.11.2025 14:40
2 декабря на заседании отделения о Земле Российской академии наук учёным предстоит рассмотреть вопрос переброски части вод рек Печора и Северная Двина на Донбасс. Как сообщает ТАСС, таким образом специалисты предлагают повысить обеспеченность водой воссоединившиеся с Россией регионы.

Ранее данный вопрос поднимался 22 октября на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН. Специалисты предлагают построить гигантский коллектор из полимерных материалов, который будет доставлять воды северных рек на юг. Смелый проект предполагает прокатку водовода через Каму и Волгу, далее — через канал Волго-Дон — 2 в Приазовье. Для перекачки предполагается использовать газогенераторы «Газпрома».

- Мы имеем новую технологию, которая принципиально отличается от старой, фактически гарантирует отсутствие фильтрации. Есть даже плюсы — Север теплеет, как хорошо известно, перестраиваются экосистемы Северного Ледовитого океана, и если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева, — рассказал журналистам научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

В случае выделения финансирования и разработки проекта, строительство водовода может занять до семи лет.

Отметим, канал Волго-Дон — 2 грандиозный проект, реализация которого началась в 80-х годах прошлого века на территории Волгоградской области. Его должны были построить чуть выше по руслу Волги от Волгограда, в районе посёлка Ерзовка, однако в 90-х его возведение было прекращено из-за отсутствия финансирования.

