В центре Волгограда откопали авиабомбу

Происшествия 21.11.2025 15:10
В Центральном районе Волгограда найден опасный предмет – фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, на ФАБ-250 наткнулись рабочие при проведении земляных работ.

- В ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасного предмета, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в августе 2025 года две фугаски были найдены на территории Городищенского района. Они были успешно обезврежены пиротехниками.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)

