В центре Волгограда откопали авиабомбу

В Центральном районе Волгограда найден опасный предмет – фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, на ФАБ-250 наткнулись рабочие при проведении земляных работ.
- В ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасного предмета, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в августе 2025 года две фугаски были найдены на территории Городищенского района. Они были успешно обезврежены пиротехниками.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)