Волгоградских автомобилистов предупредили о тумане





В ближайшие сутки в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. В Госавтоинспекции региона автомобилистов предупреждают о плохой видимости на дороге из-за тумана.

— Настоятельно призываем всех водителей проявлять повышенную осторожность. Не забывайте включать фары и противотуманные огни — это не только улучшит вам видимость, но и сделает ваш автомобиль более заметным для других, — сообщают в ведомстве.

Если вы столкнулись с трудностями на дороге, вы можете обратиться за поддержкой по телефонам 102 или 112. Сотрудники полиции организуют необходимую помощь, включая вызов технической службы или эвакуатора.