В Волгоградской области повторно объявлена угроза атаки БПЛА





В Волгоградской области второй раз за сутки введён режим беспилотной опасности. В 10:48 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приступила к рассылке очередных предупреждений для жителей и гостей региона.

Специалисты вновь попросили граждан остерегаться помещений с окнами, а также воздержаться от выхода на открытые участки улиц.

Напомним, ранее режим угрозы атаки БПЛА выводился в области в ночь с 21 на 22 ноября. Он действовал в течение шести часов, вплоть до 5:40. Позже Минобороны сообщило о ликвидации над регионом 3 БПЛА.