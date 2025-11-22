Общество

В Волгоградской области повторно объявлена угроза атаки БПЛА

Общество 22.11.2025 11:17
0
22.11.2025 11:17


В Волгоградской области второй раз за сутки введён режим беспилотной опасности. В 10:48 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приступила к рассылке очередных предупреждений для жителей и гостей региона.

Специалисты вновь попросили граждан остерегаться помещений с окнами, а также воздержаться от выхода на открытые участки улиц.

Напомним, ранее режим угрозы атаки БПЛА выводился в области в ночь с 21 на 22 ноября. Он действовал в течение шести часов, вплоть до 5:40. Позже Минобороны сообщило о ликвидации над регионом 3 БПЛА.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.11.2025 12:58
Общество 22.11.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:44
Общество 22.11.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:39
Общество 22.11.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 11:17
Общество 22.11.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 10:49
Общество 22.11.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 10:11
Общество 22.11.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 09:13
Общество 22.11.2025 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 08:04
Общество 22.11.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 07:51
Общество 22.11.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 06:32
Общество 22.11.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 05:59
Общество 22.11.2025 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2025 21:55
Общество 21.11.2025 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2025 21:20
Общество 21.11.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2025 19:44
Общество 21.11.2025 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2025 19:04
Общество 21.11.2025 19:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:58
В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
11:44
«Циклон захватывает север региона»: синоптик рассказала, ждать ли волгоградцам снега в ноябреСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области повторно объявлена угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом прощаются с ветераном СВО Алексеем ДорошенкоСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам в 2026 году ограничат платное обучение в вузах по 40 направлениямСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде объекты ЖКХ оцифруют за 26 млн рублейСмотреть фотографии
08:04
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 3 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
«Чёрная пятница»: ФССП с полицией арестовали у проштрафившихся волгоградцев 10 автоСмотреть фотографии
07:21
Опять встанем? В Волгограде путепровод у станции «Сарепта» доделают за 403 млн рублейСмотреть фотографии
06:32
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Еным и ЗадорожнымСмотреть фотографии
05:59
В Волгоградской области отменена шестичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
21:55
В Волгоград прибыли сильнейшие экстрасенсы на трех автобусахСмотреть фотографии
21:20
Полтонны «десерта» завезли в ЦПКиО Волгограда для новых обитателейСмотреть фотографии
20:33
Первые задержания в ходе массового рейда полиции в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Деньги на воровство предложил закладывать в бюджет астраханский депутатСмотреть фотографии
19:04
Под Волгоградом награды погибших героев СВО передали их семьямСмотреть фотографии
18:41
ЕС ввел санкции против силовиков из Ростовской областиСмотреть фотографии
18:08
Волгоградских автомобилистов предупредили о туманеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде за 403 млн закончат ремонт Сарептского путепроводаСмотреть фотографии
17:12
«Пни меня!»: в Михайловке отца подвергшейся буллингу школьницы обвинили в избиении девятиклассникаСмотреть фотографии
17:03
ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» переименовано в ООО «Теплоэнерго Волгоград»Смотреть фотографии
16:56
ДТП парализовало движение трамваев № 2, 6 и 12 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградцев предупредили о поддельных платежкахСмотреть фотографии
15:49
15-летняя камышанка обчистила знакомого из пьяной компанииСмотреть фотографии
15:10
В центре Волгограда откопали авиабомбуСмотреть фотографии
15:01
«Промедление может стоить жизни»: врач-инфекционист - о смертельной опасности готовой рыбы и домашних закрутокСмотреть фотографии
14:58
Встречаемся в цифровом офисе: «Ростелеком» открыл первое деловое пространство в формате шерингаСмотреть фотографии
14:49
С зажиточного афериста из Крыма взыскали похищенные у матери военного 2 млн рублейСмотреть фотографии
14:30
Руководитель УФНС Роман Иванов поздравляет с Днем работника налоговых органовСмотреть фотографии
 