Волгоградцам в 2026 году ограничат платное обучение в вузах по 40 направлениям





Правительство РФ разработало перечень программ высшего образования, по которым в вузах будет введено госрегулирование количества платных мест. Как сообщает «Парламентская газета», в список вошли 48 направлений.

На уровне бакалавриата ограничения затронут 28 программ, в числе которых: архитектура, дизайн архитектурной среды, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, нефтегазовое дело, психология, конфликтология, экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, торговое дело, товароведение, жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, юриспруденция, зарубежное регионоведение, международные отношения, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, журналистика, издательское дело, телевидение.

Также госрегулирование введено по 12 программам специалитета: пожарная безопасность, горное дело, нефтегазовые техника и технологии, стоматология, психология служебной деятельности, экономическая безопасность, таможенное дело, правовое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, судебная и прокурорская деятельность, перевод и переводоведение.

Отметим, по перечисленным направлениям количество платных мест будет жёстко регулироваться государством. Новые правила будут действовать в течение приёмной компании 2026 года. По итогу её проведения власти обещают проанализировать результаты и, в случае необходимости, скорректировать данный перечень образовательных программ.