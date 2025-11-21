Общество

ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» переименовано в ООО «Теплоэнерго Волгоград»

21.11.2025 17:03
21.11.2025 17:03

ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград», поставщик тепловой энергии в городе Волгограде, официально сменило наименование на ООО «Теплоэнерго Волгоград». Соответствующее юридическое изменение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 21 ноября 2025 года.
Компания продолжает исполнять все принятые на себя до смены наименования обязательства. ООО «Теплоэнерго Волгоград» сохраняет все реквизиты ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград»: ОГРН, ИНН, место нахождения, номера банковских счетов.
Номера лицевых счетов потребителей не изменятся.
График работы компании также остается прежним:
понедельник-четверг – с 08:30 до 17:30;
пятница – с 08:30 до 16:30;
перерыв – с 12:30 до 13:18.
График приема граждан:
понедельник-четверг – с 08:30 до 17:30;
пятница – с 08:30 до 16:30;
перерыв – с 12:30 до 13:18.
В компании напоминают, что прием граждан осуществляется по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30А.

